«Так хорошо вернуться за руль этой бестии». Роберт Шварцман — о тестах «Феррари»

Российский гонщик, тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал участие в тестах итальянской команды во Фьорано. Напомним, Шварцман принимал уачстие в первый день тестовых заездов. Россиянин преодолел 44 круга, длина которых в общей сложности составила 131 км.



«Так хорошо вернуться за руль этой бестии», — написал в своём «инстаграме» Шварцман.

Стоит отметить, что в тестах также принимают участие действующие гонщики команды — Шарль Леклер и Карлос Сайнс



Напомним, «Феррари» пришлось переключиться на автомобиль спецификации 2018 года для частных тестов. Изначально итальянская команда планировала использовать на тестах болид 2021 года. По сведениям источника, «Феррари» получила на это разрешение, которое, однако, пока не было одобрено официально. Чтобы избежать проблем, команда решила переключиться на болид 2018 года.