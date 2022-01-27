Хорнер: в Абу-Даби «Мерседес» сам оставил Хэмилтона в уязвимом положении

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз высказался о финале сезона-2021 Формулы-1 в Абу-Даби.
«Если посмотреть на сезон в целом, то удача была не на нашей стороне, но в концовке финального этапа сезона нам повезло с машиной безопасности. Пейс-кар был неизбежным ответом на аварию, а мы с точки зрения стратегии сделали правильный выбор. Мы позвали Макса на пит-стоп, в то время, как „Мерседес“ оставил Льюиса на трассе, из-за чего во время рестарта он был в очень уязвимом положении.
Конечно, когда гонка возобновилась, а именно такое решение приняла дирекция гонки, вы уже знали, что Макс сделает это. У него был один круг, чтобы совершить обгон, и он сделал это, выиграв чемпионат. Это было невероятное ощущение и потрясающее завершения сезона», — приводит слова Кристиана Хорнера PlanetF1.
- 27 января 2022
-
22:56
-
21:57
-
20:47
-
19:18
-
17:59
-
16:50
-
15:55
-
14:59
-
14:31
-
12:53
-
11:38
-
09:44
-
04:36
-
00:28
- 26 января 2022
-
23:50
-
22:58
-
20:57
-
19:46
-
19:06
-
17:56
-
16:59
-
16:37
-
16:22
-
15:16
-
14:42
-
14:19
-
13:14
-
11:59
-
11:20
-
10:02
-
00:46
- 25 января 2022
-
23:18
-
22:14
-
20:50
-
19:59