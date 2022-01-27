Хорнер: в Абу-Даби «Мерседес» сам оставил Хэмилтона в уязвимом положении

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз высказался о финале сезона-2021 Формулы-1 в Абу-Даби.



«Если посмотреть на сезон в целом, то удача была не на нашей стороне, но в концовке финального этапа сезона нам повезло с машиной безопасности. Пейс-кар был неизбежным ответом на аварию, а мы с точки зрения стратегии сделали правильный выбор. Мы позвали Макса на пит-стоп, в то время, как „Мерседес“ оставил Льюиса на трассе, из-за чего во время рестарта он был в очень уязвимом положении.



Конечно, когда гонка возобновилась, а именно такое решение приняла дирекция гонки, вы уже знали, что Макс сделает это. У него был один круг, чтобы совершить обгон, и он сделал это, выиграв чемпионат. Это было невероятное ощущение и потрясающее завершения сезона», — приводит слова Кристиана Хорнера PlanetF1.