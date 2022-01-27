Экс-пилот Ф-1 Маккарти: Ферстаппен может исправить ситуацию, если команда допустит ошибку

Бывший гонщик Формулы-1 Перри Маккарти поделился ожиданиями от сезона-2022 Формулы-1, отметив, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен способен восполнить недоработки команды над машиной, если они возникнут.



«Если команда допустит ошибку в разработке машины, то большинство гонщиков не смогут на это повлиять. Если же команда просчитается не очень сильно, кто-то вроде Макса сможет восполнить возникшие пробелы. Но я не думаю, что «Ред Булл» ошибётся.



Уверенность пилотов проникает во все структуры команды, вплоть до руководства, инженеров и конструкторов. Все знают, что у них есть эта уверенность. Кроме того, у «Ред Булл» по-прежнему есть Эдриан Ньюи, являющийся самым успешным конструктором в паддоке и выигрывавший чемпионаты мира с «Уильямс», «Макларен» и «Ред Булл». Он гений!», — приводит слова Перри Маккарти Formula1News.