Тото Вольф рассказал, как близок он был к уходу из Формулы-1 в 2020 году
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как близок он был к уходу из Формулы-1 в 2020 году.
«В 2020 году у меня были сложные десять месяцев, в том числе и с точки зрения психологии. Я полностью отдавался этой работе на протяжении восьми лет и в тот момент почувствовал выгорание. У меня заканчивался контракт с «Мерседесом», и я мог продать свои акции. Это привело к внутреннему конфликту и вопросу — а хочу ли я оставаться в Формуле-1? Или есть те, кто выполнит эту работу лучше?
Я провёл почти весь год, думая об этом. Я был на этапе саморефлексии, в том числе и из-за давления, которое чувствовал. В конец концов я всё же выбрал «Мерседес» и Формулу-1. Именно здесь я нашёл своё место», — приводит слова Вольфа Frankfurter Allgemeine.
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