Эллисон: новые правила — шанс доказать, что «Мерседес» доминирует не случайно

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился ожиданиями от работы с новым регламентом Формулы-1.



«По моему личному опыту работы в этой команде я могу сказать, что мы любим, когда вводится новый регламент. Мы рассматриваем это как шанс показать, что мы доминировали не случайно, что нам не просто везло на протяжении многих лет. Что мы не просто наткнулись на формулу успеха. Об этом часто говорят в таком ключе, будто право доминировать все эти сезоны было дано вам свыше.



Каждое изменение в правилах — возможность проверить, действительно ли мы заслуживаем быть конкурентоспособными. Мы посвящаем свою жизнь этому виду спорта. Но осознавать, что мы сумели взять набор правил и воплотить его в жизнь в отличной машине, это великолепное чувство, которое стоит тяжёлой работы и жертв, на которые мы идём.



У нашей команды есть культура относиться к таким возможностям с предвкушением и удовольствием, потому что это шанс показать самим себе, что мы неплохо разбираемся в гоночных машинах», — сказал Джеймс Эллисон в видео, опубликованном на YouTube-канале «Мерседеса».