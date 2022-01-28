В «Хонде» рассказали о моторе, который будет на авто «Ред Булл» и «Альфа Таури» в 2022-м

Руководитель подразделения Формулы-1 на базе «Хонды» в Японии Ясуаки Асаки рассказал, что силовой агрегат 2022 года, который будут использовать «Ред Булл» и «Альфа Таури», почти полностью готов к работе.
«Мы будем иметь дело с топливом Е10. Поэтому нами были внесены изменения, чтобы получить максимальную отдачу от такого топлива. Ведь при его использовании энергии выделяется меньше. Это характерная черта для спиртового топлива.
Наша цель состоит в том, чтобы достичь максимальной эффективности, однако при использовании топлива E10 мощность двигателя снижается, а также уменьшается количество вырабатываемой электроэнергии. Мы проверяли баланс между ними.
Как сильно E10 повлияло на мощность двигателя? Это секрет. Другие производители, кажется, говорят, что всё будет примерно так же, как и в прошлом году. Ну а я думаю, что тот факт, что они делают такие заявления, означает, что им трудно будет достичь того же уровня мощности, что и годом ранее», — приводит слова Асаки RacingNews365 со ссылкой на Motorsport.
- 28 января 2022
-
09:41
-
00:57
- 27 января 2022
-
23:45
-
22:56
-
21:57
-
20:47
-
19:18
-
17:59
-
16:50
-
15:55
-
14:59
-
14:31
-
12:53
-
11:38
-
09:44
-
04:36
-
00:28
- 26 января 2022
-
23:50
-
22:58
-
20:57
-
19:46
-
19:06
-
17:56
-
16:59
-
16:37
-
16:22
-
15:16
-
14:42
-
14:19
-
13:14
-
11:59
-
11:20
-
10:02
-
00:46
- 25 января 2022
-
23:18