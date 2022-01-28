В «Хонде» рассказали о моторе, который будет на авто «Ред Булл» и «Альфа Таури» в 2022-м

Руководитель подразделения Формулы-1 на базе «Хонды» в Японии Ясуаки Асаки рассказал, что силовой агрегат 2022 года, который будут использовать «Ред Булл» и «Альфа Таури», почти полностью готов к работе.



«Мы будем иметь дело с топливом Е10. Поэтому нами были внесены изменения, чтобы получить максимальную отдачу от такого топлива. Ведь при его использовании энергии выделяется меньше. Это характерная черта для спиртового топлива.

Наша цель состоит в том, чтобы достичь максимальной эффективности, однако при использовании топлива E10 мощность двигателя снижается, а также уменьшается количество вырабатываемой электроэнергии. Мы проверяли баланс между ними.



Как сильно E10 повлияло на мощность двигателя? Это секрет. Другие производители, кажется, говорят, что всё будет примерно так же, как и в прошлом году. Ну а я думаю, что тот факт, что они делают такие заявления, означает, что им трудно будет достичь того же уровня мощности, что и годом ранее», — приводит слова Асаки RacingNews365 со ссылкой на Motorsport.