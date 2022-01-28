Чемпион WRC Ожье: Хэмилтона действительно ограбили — давайте не бояться об этом говорить

Восьмикратный чемпион WRC, французский гонщик Себастьен Ожье поделился мнением о последней гонке минувшего сезона Формулы-1, по итогам которой титул выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сумевший опередить своего главного конкурента, британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«Я думаю, что Льюис всё-таки вернётся. Он пребывает в высококонкурентной среде с лучшей командой на данный момент. Должно быть, случившееся стало для него очень большим испытанием.
Он действительно чувствовал себя так, словно его ограбили. И его действительно ограбили – давайте не будем бояться об этом говорить.
Хотя я очень уважаю Макса и признаю, что у него был отличный сезон, в тот последний уик-энд Льюис доминировал в гонке и был впереди до самого конца. Но, к его сожалению, всего в нескольких кругах до финиша оказалась уже знаменитая машина безопасности. Однако, в конце концов, они оба великие чемпионы. И всё-таки, оглядываясь назад, можно констатировать, что это была кража. Хэмилтону трудно это пережить», — приводит слова Ожье GrandPX.news.
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