Капито — о возможном уходе Хэмилтона из Формулы-1: мне всё равно. Почему нет?

Руководитель «Уильямса» Йост Капито поделился мыслями относительно возможного ухода семикратного чемпиона «Королевских гонок», пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона из Формулы-1.



«Лично мне на самом деле, в общем-то, всё равно. Это просто совсем не имеет никакого значения. Ведь всегда говорят, что молодым гонщикам не хватает мест. Поэтому я и думаю, что если кто-то семь раз становился чемпионом мира, то он действительно сделал уже достаточно и мог бы освободить место для какого-то молодого парня. Почему нет?» — приводит слова Капито RTL.de.



Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон всерьёз задумывается о возможном уходе из чемпионата, а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого обижен Хэмилтон из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.

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