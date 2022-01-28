Источник: «Астон Мартин» не успеет подготовить машину к первым тестам Формулы-1

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» может пропустить первые тесты, которые пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Об этом сообщает издание The Judge13, ссылающееся на свои анонимные источники.
В настоящее время дата презентации нового болида от «Астон Мартин» значится первой среди всех команд «Королевских гонок». Она запланирован на 10 февраля. При этом, как сообщается в источнике, автомобиль далёк от стадии готовности.
«Если авто окажется готовым к первым тестам в Барселоне, все будут так удивлены, что можно будет услышать приветствие из космоса», — говорится в сообщении собеседника издания.
Отметим, что вскоре после появления инсайда от The Judge13 турецкий Motorsort сообщил, что представители «Астон Мартин» дали комментарий их изданию, в котором опровергли слух о задержке в разработке болида.
«Работа над нашим болидом 2022 года идёт хорошо, и орн будет готов к первым тестам в Барселоне», — подчеркнули в команде.
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