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Капито: теперь Расселл — частично огранённый бриллиант

Капито: теперь Расселл — частично огранённый бриллиант
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито предположил, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл многое потеряет в случае решения семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона уйти из «Королевских гонок».

«Это было бы плохо для Джорджа. Ведь в таком случае он не смог бы победить Льюиса, а я думаю, что он этого хочет. Джорджа больше нельзя назвать необработанным алмазом – теперь он частично огранённый бриллиант. У него есть потенциал, который может продолжать раскрывать. Безусловно, Джордж может и дальше совершенствоваться в «Мерседесе».

Очень сомневаюсь, что Хэмилтон станет думать: «Уверен, что смогу победить Джорджа с самого же начала». С моей точки зрения, борьба, безусловно, будет захватывающей», — приводит слова Капито RTL.de.

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