Капито: теперь Расселл — частично огранённый бриллиант
Поделиться
Руководитель «Уильямса» Йост Капито предположил, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл многое потеряет в случае решения семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона уйти из «Королевских гонок».
«Это было бы плохо для Джорджа. Ведь в таком случае он не смог бы победить Льюиса, а я думаю, что он этого хочет. Джорджа больше нельзя назвать необработанным алмазом – теперь он частично огранённый бриллиант. У него есть потенциал, который может продолжать раскрывать. Безусловно, Джордж может и дальше совершенствоваться в «Мерседесе».
Очень сомневаюсь, что Хэмилтон станет думать: «Уверен, что смогу победить Джорджа с самого же начала». С моей точки зрения, борьба, безусловно, будет захватывающей», — приводит слова Капито RTL.de.
Комментарии
- 28 января 2022
-
16:52
-
15:32
-
14:55
-
14:06
-
12:51
-
12:02
-
11:10
-
09:41
-
00:57
- 27 января 2022
-
23:45
-
22:56
-
21:57
-
20:47
-
19:18
-
17:59
-
16:50
-
15:55
-
14:59
-
14:31
-
12:53
-
11:38
-
09:44
-
04:36
-
00:28
- 26 января 2022
-
23:50
-
22:58
-
20:57
-
19:46
-
19:06
-
17:56
-
16:59
-
16:37
-
16:22
-
15:16
-
14:42
Партнерский контент