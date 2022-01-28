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«Хонда» продолжит производить двигатели для «Ред Булл» в Японии до 2025 года

«Хонда» продолжит производить двигатели для «Ред Булл» в Японии до 2025 года
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что «Хонда» продолжит производить двигатели для австрийской команды вплоть до 2025 года включительно, несмотря на первоначальный план с переходом на производство моторов на базе в Великобритании.

«Сейчас мы нашли совершенно другое решение, которое отличается от изначального плана. Двигатели будут производиться в Японии до 2025 года, то есть мы вообще не будем их трогать. Права и всё подобное останутся у японцев до 2026 года, после чего мы выступим в роли новичков и сами будем производить моторы.

Японцы решили переиграть свои действия на фоне наших успехов. Это даёт серьёзное преимущество для команды. А значит, мы будем работать лишь над настройкой и калибровкой силовых установок», — приводит слова Хельмута Марко Autosport со ссылкой на австрийское издание Autorevue.

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