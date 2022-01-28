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В ФИА подтвердили, что Майкл Маси может лишиться должности гоночного директора Формулы-1

В ФИА подтвердили, что Майкл Маси может лишиться должности гоночного директора Формулы-1
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Спортивный секретарь ФИА Питер Байер подтвердил, что федерация рассматривает вариант с заменой Майкла Маси на посту гоночного директора Формулы-1.

«Майкл Маси проделал отличную работу, мы сказали ему об этом. Но остаётся вероятность, что в Формуле-1 может смениться гоночный директор. Мы рассматриваем вариант с разделением обязанностей гоночного директора между несколькими разными людьми. Сейчас гоночный директор выполняет задачи спортивного директора и представителя по безопасности. Это было чересчур. Эти роли должны быть разделены между несколькими людьми, что снизит нагрузку на человека на должности гоночного директора.

Правила машины безопасности? Если потребность в сейфти-каре возникает на двух последних кругах гонки, то в NASCAR подсчёт кругов завершается, а круги добавляются по окончании фазы машины безопасности. Однако в Формуле-1 это может привести к проблемам с топливом, так что нам нужно более детально изучить этот вопрос. Мы спросили у команд, актуально ли их требование не проводить финиш гонки под машиной безопасности, и они подтвердили это», — цитирует Байера BBC.

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