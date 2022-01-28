Стало известно время начала презентации нового болида «Феррари»

Команда Формулы-1 «Феррари» в своём «твиттере» сообщила точное время начала презентации болида на сезон-2022, которая состоится 17 февраля 2022 года. Презентация новой машины начнётся в 16:00 по московскому времени.
Напомним, в прошлом году «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.
Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021
1. «Мерседес» — 613,5 очка
2. «Ред Булл» — 585,5
3. «Феррари» — 323,5
4. «Макларен» — 275
5. «Альпин» — 155
6. «Альфа Таури» — 142
7. «Астон Мартин» — 77
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 13
10. «Хаас» — 0.
Ранее «Феррари» провела тесты на трассе во Фьорано, в которых приняли участие боевые пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также россиянин Роберт Шварцман, исполняющий в 2022 году роль тест-пилота.
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