Шварцман считает, что роль тестера «Феррари» — лучший способ попасть в Формулу-1
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Российский гонщик, тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман выразил мнение, что его новая должность в итальянской команде является лучшим способом попасть в Формулу-1 в качестве боевого гонщика.
«Мой подход к сезону в этом году будет совершенно другим, так как я не участвую ни в одном чемпионате. Я полностью сосредоточен на работе с командой, мне есть чему поучиться. Моя цель — участвовать в гонках Формулы-1, и я считаю, что роль тест-пилота — лучший способ добиться этого. Когда придёт время, хочу быть готовым», — приводит слова Роберта Шварцмана пресс-служба команды.
Шварцман принял участие в частных тестах «Феррари» во Фьорано. В общей сложности Шварцман за время тестов проехал 165 кругов или 492 километра.
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