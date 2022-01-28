Источник: в «Мерседесе» не рассматривают вариант с уходом Хэмилтона из Формулы-1

Корреспондент немецкого издания F1-Insider Ральф Бах сообщил, что команда «Мерседес» не рассматривала всерьёз возможный уход на пенсию семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. В последний месяц в СМИ активно циркулируют слухи о возможном завершении карьеры британцем.



Бах со ссылкой на источник внутри команды сообщил, что Вольф искусственно подогревает интерес к персоне Хэмилтона, в то время как Льюис с удовольствием наблюдает за создаваемым ажиотажем.



«Уход Хэмилтона из Формулы-1, о котором ежедневно пишут британские СМИ, никогда не рассматривался всерьёз. Хэмилтон активно готовится к новому сезону, чтобы отвоевать чемпионский титул у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Он постоянно находится на связи с Тото Вольфом, который с радостью подогревает слухи. Хэмилтон с удовольствием смотрел за тем, как пресса нагоняет ажиотаж вокруг его возможного ухода. Можно представить, насколько ему понравилось быть в центре внимания, несмотря на поражение в чемпионской гонке», — написал в своей колонке корреспондент F1-Insider Ральф Бах.