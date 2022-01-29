Вольф — об отношениях с Хорнером: мне не следовало этого говорить

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о противостоянии с Кристианом Хорнером — главой австрийской команды «Ред Булл».
«Я действительно сожалею о том, как развивались наши отношения. Ведь я всегда стараюсь оставаться профессионалом и подходить ко всему правильно. Но в какой-то момент градус поднялся очень высоко. Это стало очень личным между нами обоими.
Кристиан сказал мне держать рот на замке во время всей этой ситуации со слишком гибким задним крылом, а затем слово взял уже я, назвав его пустозвоном. Мне не следовало этого говорить. Всё-таки нужно проявлять уважение к оппоненту, даже если ведётся нешуточная борьба. Даже Сьюзи (Жена Тото. – Прим. «Чемпионата») меня упрекнула. Что поделать, просто у нас, мужчин, порой играет слишком много гормонов», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на Dutch Formule 1 Magazine.
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