Тиктум — о дебюте в Ф-Е: здесь все при обгонах врезаются друг в друга. Буду делать так же

22-летний британский гонщик Дэн Тиктум поделился впечатлениями от дебюта в Формуле-Е. Тиктум квалифицировался на 20-м месте, а в первой гонке чемпионата нынешнего сезона в Саудовской Аравии финишировал 18-м.



«Каждый, кто совершает или пытается совершить здесь манёвр обгона, делает это уже, как бы сказать, с мыслью о столкновении. В принципе такое ощущение, будто здесь все при обгонах врезаются друг в друга. Но раз все так поступают, то и я буду играть по тем же правилам», — приводит слова Тиктума RaceFans.



Напомним, победителем первой гонки Формулы-Е стал пилот «Мерседеса» Ник де Врис. Ещё один дебютант Формулы-Е, Антонио Джовинацци, финишировал 20-м и последним из тех, кто был классифицирован в гонке.