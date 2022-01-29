Тиктум — о дебюте в Ф-Е: здесь все при обгонах врезаются друг в друга. Буду делать так же
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22-летний британский гонщик Дэн Тиктум поделился впечатлениями от дебюта в Формуле-Е. Тиктум квалифицировался на 20-м месте, а в первой гонке чемпионата нынешнего сезона в Саудовской Аравии финишировал 18-м.
«Каждый, кто совершает или пытается совершить здесь манёвр обгона, делает это уже, как бы сказать, с мыслью о столкновении. В принципе такое ощущение, будто здесь все при обгонах врезаются друг в друга. Но раз все так поступают, то и я буду играть по тем же правилам», — приводит слова Тиктума RaceFans.
Напомним, победителем первой гонки Формулы-Е стал пилот «Мерседеса» Ник де Врис. Ещё один дебютант Формулы-Е, Антонио Джовинацци, финишировал 20-м и последним из тех, кто был классифицирован в гонке.
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