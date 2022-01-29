Марко объяснил, почему уход Хэмилтона из Формулы-1 маловероятен
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о потенциальным уходе семикратного чемпиона «Королевских гонок», британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона из Формулы-1.
«Если б это было правдой, то сейчас бы всё бурлило. Гонщики, которые могли бы заменить Хэмилтона, выстроились бы в ряд. Но ничего подобного не происходит. Никаких телефонных звонков и никаких разговоров. Просто ничего!» — приводит слова Марко F1-Insider.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон всерьёз задумывается о возможном уходе из чемпионата, а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого Льюис обижен из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.
Комментарии
- 29 января 2022
-
15:43
-
14:38
-
13:58
-
13:14
-
11:35
-
10:34
-
09:47
- 28 января 2022
-
23:55
-
22:56
-
21:27
-
20:37
-
19:20
-
18:43
-
17:29
-
16:52
-
15:32
-
14:55
-
14:06
-
12:51
-
12:02
-
11:10
-
09:41
-
00:57
- 27 января 2022
-
23:45
-
22:56
-
21:57
-
20:47
-
19:18
-
17:59
-
16:50
-
15:55
-
14:59
-
14:31
-
12:53
-
11:38
Партнерский контент