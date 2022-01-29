Марко объяснил, почему уход Хэмилтона из Формулы-1 маловероятен

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о потенциальным уходе семикратного чемпиона «Королевских гонок», британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона из Формулы-1.



«Если б это было правдой, то сейчас бы всё бурлило. Гонщики, которые могли бы заменить Хэмилтона, выстроились бы в ряд. Но ничего подобного не происходит. Никаких телефонных звонков и никаких разговоров. Просто ничего!» — приводит слова Марко F1-Insider.



Ранее сообщалось, что Хэмилтон всерьёз задумывается о возможном уходе из чемпионата, а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого Льюис обижен из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.