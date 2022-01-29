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Марко объяснил, почему уход Хэмилтона из Формулы-1 маловероятен

Марко объяснил, почему уход Хэмилтона из Формулы-1 маловероятен
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о потенциальным уходе семикратного чемпиона «Королевских гонок», британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона из Формулы-1.

«Если б это было правдой, то сейчас бы всё бурлило. Гонщики, которые могли бы заменить Хэмилтона, выстроились бы в ряд. Но ничего подобного не происходит. Никаких телефонных звонков и никаких разговоров. Просто ничего!» — приводит слова Марко F1-Insider.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон всерьёз задумывается о возможном уходе из чемпионата, а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого Льюис обижен из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.

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Источник: в «Мерседесе» не рассматривают вариант с уходом Хэмилтона из Формулы-1
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