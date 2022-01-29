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Скоростные показатели нового болида «Ред Булл» не уступают машине прошлого года

Скоростные показатели нового болида «Ред Булл» не уступают машине прошлого года
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Скоростные показатели нового болида австрийской команды «Ред булл» RB18 на симуляторе уже не уступают прошлогодней версии автомобиля. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Ранее впечатлениями от работы с машиной 2022 года на симуляторе поделился бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг. Как признался немец, «по первым впечатлениям машины невероятно быстрые и вряд ли медленнее предыдущих».

Отметим, что в «Ред Булл» пока не анонсировали дату презентации своего нового автомобиля. К настоящему времени это сделали уже шесть гоночных коллективов.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин».

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