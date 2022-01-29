Скоростные показатели нового болида «Ред Булл» не уступают машине прошлого года

Скоростные показатели нового болида австрийской команды «Ред булл» RB18 на симуляторе уже не уступают прошлогодней версии автомобиля. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Ранее впечатлениями от работы с машиной 2022 года на симуляторе поделился бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг. Как признался немец, «по первым впечатлениям машины невероятно быстрые и вряд ли медленнее предыдущих».



Отметим, что в «Ред Булл» пока не анонсировали дату презентации своего нового автомобиля. К настоящему времени это сделали уже шесть гоночных коллективов.



Расписание презентаций перед сезоном-2022:



10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури»;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин».