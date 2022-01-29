ФИА выпустила официальное заявление по расследованию событий Гран-при Абу-Даби

ФИА выпустила официальное заявление, в котором сообщила о ходе расследования событий ГРан-при Абу-Даби 2021 года.



«На данном этапе никакого решения принято не было, ФИА продолжает проводить детальный анализ событий на Гран-при Абу-Даби. Как и было объявлено ранее, выводы, сделанные из детального анализа, будут представлены на заседании Комиссии Формулы-1, которой состоится 124 февраля в Лондоне. Также состоится обсуждение данной ситуации со всеми гонщиками Формулы-1, а затем окончательное решение должно быть утверждено на заседании Всемирного совета ФИА, которое пройдет 18 марта в Бахрейне», — гласит заявление ФИА.



Напомним, недавно ФИА убрала имя гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси из списка ключевых сотрудников на официальном сайте.

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