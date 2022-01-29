В «Ред Булл» отреагировали на слухи о провальном краш-тесте нового болида

Команда Формулы-1 «Ред Булл» не переживает по поводу провала первого краш-теста ФИА нового шасси RB18, сообщает RacingNews365 со ссылкой на источник внутри команды. Кроме того, этот же источник сообщил, что отсутствие точной даты презентации новой машины связано не с проблемами с прохождением краш-теста, а со спонсорскими графиками.



Напомним, ранее итальянское издание Motorsport сообщило, что команда «Ред Булл» не объявила дату презентации нового болида, так как испытывает проблемы с прохождением обязательных краш-тестов Международной автомобильной федерации (ФИА).



Напомним, первые тестовые заезды состоятся в Барселоне (Испания) с 23 по 25 февраля. Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне.