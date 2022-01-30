Марко оценил вероятность перехода Ферстаппена в «Мерседес» в случае ухода Хэмилтона
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил мнение, что пилот Макс Ферстаппен не покинет австрийскую команду и не перейдёт в «Мерседес» даже в случае ухода британца Льюиса Хэмилтона из Формулы-1.
«Я не думаю, что Макс покинет нас при подобном раскладе. В конце концов, события в Сильверстоуне оставили слишком большую трещину, особенно с Йосом. Думаю, из-за этого вероятность его перехода на другую сторону резко уменьшилась», — приводит слова Марко PlanetF1 со ссылкой на Autorevue.
Ферстаппен был доставлен в больницу в результате аварии с Хэмилтоном на первом круге Гран-при Великобритании прошедшего сезона. Заезд в итоге выиграл Льюис, после чего активно отмечал победу. Это очень не понравилось самому Максу и его отцу.
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