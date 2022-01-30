Источник: «Мерседес» провалил обязательный боковой краш-тест ФИА

Сложности с прохождением обязательных краш-тестов Международной автомобильной Федерации (ФИА) испытывает команда «Мерседес». Об этом сообщает Motosport Italia. Ранее издание отмечало, что трудности с краш-тестами есть и у «Ред Булл».
По сведениям источника, проблемы у немецкого гоночного коллектива возникли при прохождении бокового краш-теста. При этом подчёркивается, что в команде не испытывают особого беспокойства по этому поводу, так как ею было использовано «экстремальное решение», которое сильно выходит за пределы допустимого. Сообщается, что у «Мерседеса» есть план Б.
Напомним, ранее в Формуле-1 подтвердили, что первые тестовые заезды состоятся в Барселоне (Испания) с 23 по 25 февраля. Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне.
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