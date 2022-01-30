Марко: Сайнсу не повезло встретиться с Ферстаппеном в решающий момент
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что нынешнему пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу попасть в австрийскую команду помешал Макс Ферстаппен.
Напомним, голландец был партнёром Сайнса по команде в сезоне 2015 года. В 2016 году он был переведён в старшую команду «Ред Булл» всего после четырёх гонок.
«Мы уже видели на первых тестах в Сильверстоуне, что он очень быстр. Он был почти на одном уровне с Ферстаппеном. Почти. Но когда у нас появился выбор между Ферстаппеном и Сайнсем, всё стало ясно. Оба Сайнса были разочарованы, особенно отец. Сайнс-младший, безусловно, один из лучших гонщиков. Он уже доказал это», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
Ранее Марко поделился мнением о гонщике своей команды Серхио Пересе.
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