Хельмут Марко рассказал, какая команда составит конкуренцию «Мерседесу» и «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что команда «Феррари» сможет сделать шаг вперёд и навязать борьбу лидерам в нескольких гонках сезона-2022.

«Я думаю, что соотношение сил в этом сезоне останется прежним. Может быть, «Феррари» сделает ещё один шаг и выиграет одну или две гонки. Последний шаг, который они сделали в отношении двигателя, был очевиден.



И, судя по тому, что мы слышим, они также очень хорошо работают над электронным топливом. Но вам нужна последовательность в течение всего года, чтобы претендовать на чемпионство», — приводит слова Марко Racingnews365.

Ранее Марко рассказал, что нынешнему пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу попасть в «Ред Булл» помешал Макс Ферстаппен.