Хельмут Марко рассказал, какая команда составит конкуренцию «Мерседесу» и «Ред Булл»
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что команда «Феррари» сможет сделать шаг вперёд и навязать борьбу лидерам в нескольких гонках сезона-2022.
«Я думаю, что соотношение сил в этом сезоне останется прежним. Может быть, «Феррари» сделает ещё один шаг и выиграет одну или две гонки. Последний шаг, который они сделали в отношении двигателя, был очевиден.
И, судя по тому, что мы слышим, они также очень хорошо работают над электронным топливом. Но вам нужна последовательность в течение всего года, чтобы претендовать на чемпионство», — приводит слова Марко Racingnews365.
Ранее Марко рассказал, что нынешнему пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу попасть в «Ред Булл» помешал Макс Ферстаппен.
Комментарии
- 31 января 2022
-
00:01
- 30 января 2022
-
23:46
-
23:05
-
22:04
-
21:00
-
18:59
-
17:22
-
16:36
-
15:44
-
14:35
-
13:42
-
12:38
-
11:55
-
10:58
-
10:12
- 29 января 2022
-
23:49
-
22:58
-
21:28
-
21:04
-
20:00
-
18:40
-
17:51
-
16:47
-
15:43
-
14:38
-
13:58
-
13:14
-
11:35
-
10:34
-
09:47
- 28 января 2022
-
23:55
-
22:56
-
21:27
-
20:37
-
19:20
Партнерский контент