Экипаж Кастроневеса и Пажно выиграл «24 часа Дайтоны», в LMP2 победу вырвал Херта

В США завершился гоночный марафон «24 часа Дайтоны» на суперспидвее во Флориде. Эта гонка традиционно открывает сезон IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Среди прототипов DPi целые сутки шла борьба между прототипами Cadillac и Acura. Ближе к концу за счёт пит-стопов и надёжности вперёд вырвались японские автомобили. Однако финиш суточного марафона в этом классе превратился в скоростной спринт: перед финальным рестартом за 40 минут до финиша четырёх лидеров разделяли несколько секунд. И все же опытнейший Элио Кастроневес удержал экипаж Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian № 60 на первой строчке и вместе с Симоном Пажно, Оливером Джарвисом и Томом Бломквистом отпраздновал победу.



В классе LMP2 в борьбе за подиум, сменяя друг друга во главе пелотона, участвовали сразу несколько команд: PR1 Mathiasen Motorsports, Racing Team Nederland и G-Drive Racing by APR. Выступавшим под российским флагом прототипам G-Drive Racing by APR не повезло: оба автомобиля столкнулись с техническими проблемами. Сначала из борьбы за победу выбыл экипаж № 69: поломка подвески стоила 20 кругов, однако затем, когда Джеймсу Аллену пришлось объезжать столкнувшегося с проблемами соперника, он вылетел на обочину, а двигатель в итоге заглох. Вернуть автомобиль в борьбу так и не удалось: Oreca № 69 до финиша не добралась. Не избежал технических проблем и экипаж № 68, в составе которого выступал трёхкратный чемпион DTM Рене Раст, однако к ним ещё и добавился прокол, вынудивший команду совершать незапланированный пит-стоп. Тем не менее, потеряв шесть кругов, экипаж преодолел дистанцию и занял пятое место в зачёте LMP2.



Победу же на последнем часу гонки вырвал Колтон Херта, который опередил Луи Делетраза и вывел экипаж DragonSpeed USA № 81 на первое место. Делетраз позже уступил вторую позицию Гидо ван дер Гарде из экипажа Racing Team Nederland № 29, но удержался на третьей позиции — тройку призёров замкнула команда Tower Motorsport № 8. В зачёте LMP3 первое место занял экипаж Riley Motorsports № 74, который целый круг «привёз» соперникам из Sean Creech Motorsport № 33.



Наиболее драматичные события развивались в классе GTD Pro. На последний круг гонки лидерами ушли два экипажа Porsche, однако Матьё Жамине и Лоран Вантор столкнулись в эске «Ле-Ман» — прямо перед лидировавшим в «абсолюте» Кастроневесом. Жамине в итоге удержался впереди и вместе с экипажем Pfaff Motorsports № 9 выиграл гонку, в то время как Вантор и его команда KCMG № 2 откатились на третье место, уступив Risi Competizione № 62. Отметим, что автомобиль Porsche победил и в классе GTD, где экипаж Wright Motorsports № 16 оказался сильнее соперников на Aston Martin, Mercedes, Ferrari и McLaren.



«24 часа Дайтоны» (топ-10):

1. О. Джарвис, Т. Бломквист, Х. Кастроневес, С. Пажно (Acura DPi № 60) — 761 круг

2. Р. Тейлор, Ф. Альбукерке, А. Росси, У. Стивенс (Acura DPi № 10) +3,028 сек

3. Т. Вотье, Р. Уэстбрук, Л. Дюваль, Б. Китинг (Cadillac DPi № 5) +4,420

4. П. Дерани, Т. Нуньес, М. Конвей (Cadillac DPi № 31) +5,615

5. Э. Люкс, Д. ДеФранческо, П. О’Уорд, К. Херта (Oreca LMP2 № 81) +10 кругов

6. Ф. ван Эрд, Г. ван дер Гарде, Д. Мёрри, Р. Викей (Oreca LMP2 № 29) +10 кругов

7. Д. Фарано, Л. Делетраз, Р. де Андраде, Ф. Габсбург (Oreca LMP2 № 8) +10 кругов

8. Б. Китинг, М. Йенсен, С. Хаффекер, Н. Ляпьер (Oreca LMP2 № 52) +10 кругов

9. Ф. Арьо, О. Расмуссен, Э. Джонс, Р. Раст (G-Drive Oreca LMP2 № 68) +17 кругов

10. Д. Макгуайр, Г. Смит, Ф. Хэнсон, У. Оуэн (Oreca LMP2 № 22) +21 круг.