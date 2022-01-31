Джордж Расселл: гонщики не становятся быстрее в течение карьеры. Они становятся опытными

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл не считает, что гонщики Формулы-1 в течение карьеры становятся быстрее. По его мнению, они становятся опытнее и последовательнее.

«Я не верю, что гонщик становится быстрее. Он становится лучше, более последовательным, опытным и начинает лучше понимать техническую сторону. Как вы справляетесь со своими выездами, чтобы быть уверенным, что находитесь в правильной позиции, а не в слишком большом трафике? Если трафик есть, как вы с ним справляетесь? Какие действия следует предпринять, если шины слишком горячие или слишком холодные? Когда вы вступаете в гонку, это действительно сложный момент — держать все эти вещи в уме одновременно», — приводит слова Расселла PlanetF1.