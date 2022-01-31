В «Мерседесе» прокомментировали информацию о проваленном краш-тесте

Команда «Мерседес» выступила с заявлением по поводу слухов о том, что они провалили краш-тест Международной автомобильной Федерации (ФИА).

Портал Gpblog сообщает, что немецкая команда прошла тест и уже получила одобрение от ФИА и Формулы-1.

«Это неправда. Мы завершили омологацию несколько недель назад», — сказали в «Мерседесе».

Таким образом, презентация нового болида должна состояться в запланированное время — 18 февраля.

Напомним, ранее в Формуле-1 подтвердили, что первые тестовые заезды пройдут в Барселоне (Испания) с 23 по 25 февраля. Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и состоится в Бахрейне.

Ранее в «Ред Булл» также отреагировали на слухи о проваленном краш-тесте нового болида.