Вакцины от коронавируса станут обязательными для всех в паддоке Формулы-1

Формула-1 в этом сезоне сделает вакцинацию от коронавируса обязательной для всего персонала команд в паддоке, сообщает The Times.
Это относится ко всему персоналу, работающему на территории, включая СМИ, обслуживающий персонал и гонщиков. Любая команда, желающая подписать контракт с гонщиком, не прошедшим вакцинацию, не будет допущена к гонкам. Правила также будут применяться к многочисленным знаменитостям и высокопоставленным лицам, которые посещают гонки.
В конце прошлого года Всемирный совет FIA по автоспорту уже проголосовал за идею вакцинации всех желающих, чтобы дать боссам Формулы-1 возможность двигаться вперед, если они сочтут это необходимым.
Можно надеяться, что после введения обязательной вакцинации строгие протоколы, действующие в паддоке, будут немного смягчены.
В настоящее время все команды работают в рамках своего собственного «пузыря», и даже внутри него существуют «подпузыри», которые гарантируют, что если кто-то заразится коронавирусом, то изолировать придется только нескольких человек, а не всю команду.
Эти правила могут быть отменены, и Формула-1 фактически превратится в свой собственный пузырь, что означает, что во время гоночного уик-энда можно будет общаться с любым человеком в паддоке, но не за его пределами.
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