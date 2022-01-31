Хорнер: борьба за чемпионство отвлекла нас и «Мерседес» от подготовки к сезону-2022

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о том, что их борьба с «Мерседесом» в прошлом году негативно сказалась на подготовке команды к сезону-2022.

«Я думаю, что расстановка сил может измениться в этом сезоне. Вы можете увидеть наверху такие команды, как «Феррари» и «Макларен», возможно, даже один или два сюрприза, потому что в этом году нас ждёт совершенно новый регламент. При этом мы и «Мерседес» были очень сильно вовлечены в прошлогоднюю борьбу за чемпионство. Это неизбежно немного отвлекало нас от подготовки к следующему сезону.



Мы ожидаем, что в этом году будет очень жёсткая конкуренция, и я думаю, что это будет захватывающий чемпионат», — сказал Хорнер на телеканале World is One News (WION).