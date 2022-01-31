В «Мерседесе» рассказали, когда новый болид прошёл все краш-тесты ФИА

«Мерседес» в своём «твиттере» опубликовал заявление о том, что команда прошла все краш-тесты Международной автомобильной Федерации (ФИА) ещё 13 января.

Пост доступен в инстаграм-аккаунте «Мерседеса».

Напомним, ранее появилась информация о том, что немецкая команда столкнулась с проблемами при прохождении бокового краш-теста. Позже в «Мерседесе» опровергли эту информацию.

Презентация нового болида должна состояться в запланированное время — 18 февраля.



Напомним, ранее в Формуле-1 подтвердили, что первые тестовые заезды пройдут в Барселоне (Испания) с 23 по 25 февраля. Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и состоится в Бахрейне.



Ранее в «Мерседес» выступила с заявлением по поводу слухов о проваленном краш-тесте.