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Sky выделит $ 1,3 млн фонду Льюиса Хэмилтона по борьбе с расизмом

Sky выделит $ 1,3 млн фонду Льюиса Хэмилтона по борьбе с расизмом
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Британский телеканал Sky объявил о сотрудничестве с благотворительным фондом Mission 44, основателем которого является семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, сообщает официальный сайт Sky.

Партнёрское соглашение было подписано на два года. В общей сложности Sky выделит фонду около $ 1,3 млн.

Целью благотворительного фонда Хэмилтона является помощь с образованием для недопредставленных групп в Великобритании. В рамках сотрудничества будет сосредоточено внимание на высоком уровне исключения чернокожих учеников из школ. Сообщается, что эта цифра в 2,5 раза выше в сравнении с белыми учениками.

«Понимание проблем, которые приводят к исключениям из школ, и их решение является очень важной темой для меня. Я сам столкнулся с подобным, так что понимаю, что это приносит разочарование и стресс. Надеюсь, нам удастся добиться изменений, разработать определённые стратегии, которые помогут чернокожим людям бороться и не сдаваться», — заявил Льюис Хэмилтон в пресс-релизе Sky.

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