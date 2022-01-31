Масса: проблема «Феррари» не в гонщиках, а в машине и команде

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса высказался о проблемах «Феррари».



«Я бы не сказал, что удивлён такими результатами «Феррари». Лучшие годы этой команды были в эпоху Михаэля Шумахера, а затем — в 2006, 2007 и 2008 годах. Но после 2009 года «Феррари» перестала быть в списке главных фаворитов. Было очень много изменений, а в такой ситуации важно сохранять голову холодной. В «Феррари» это сделать трудно. Проблема «Феррари» не в гонщиках, а в машине и команде. Сайнс и Леклер — превосходная пара пилотов, они важны для «Феррари».



В новом регламенте в следующем сезоне могут быть сюрпризы. Но выстрелить кому-то новому будет сложно. Думаю, большие команды останутся в числе лидеров. Возможно, к «Ред Булл» и «Мерседесу» присоединятся «Феррари» и «Макларен». Обычно именно большие команды хорошо смотрятся на старте сезона.



Надеюсь, что с изменениями регламента «Феррари» вновь начнёт побеждать в 2022 году. Я «феррариста». Но будет непросто. Для того чтобы достичь результата, нужно много работать и сохранять голову холодной», — приводит слова Массы Planet F1.