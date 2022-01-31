«Испорчу элемент неожиданности». Штайнер отказался говорить о новой ливрее «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о целях команды на сезон-2022 и поделился информацией о возможной дате презентации новой машины.



«Я хочу, чтобы мы могли бороться в середине пелотона. Чтобы наши ребята могли сражаться. И мы могли видеть, насколько они хороши сейчас. Мы хотим двигаться вперёд, прогрессировать.



Шасси готово. Перед Рождеством мы провели краш-тесты и сразу же их прошли. Была проделана большая работа. Сейчас шасси собрано. Всё должно быть готово через две недели.



Мы представим машину в начале февраля. Возможно, мы станем первыми, кто представит новый болид. Ливрея? Я ничего не буду говорить, иначе испорчу элемент неожиданности», — приводит слова Гюнтера Штайнера RTL.