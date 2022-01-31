Себастьен Ожье проведёт сезон в WEC
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Восьмикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье подписал контракт с командой Richard Mille Racing Team, сообщает пресс-служба команды. Напарниками Ожье станут Шарль Милези, выигравший «24 часа Ле-Мана» в категории LMP2 в 2021 году, и 20-летняя французская гонщица Лилу Ваду.
В прошлом сезоне Richard Mille Racing Team была единственной командой, выступавшей в гонках на выносливость, с полностью женским экипажем в составе Софии Флерш, Бейтске Виссер и Татьяны Кальдерон.
Спортсменки продолжат выступление в других гоночных сериях, этот экипаж расформирован.
Напомним, в этом сезоне Ожье будет принимать участие в нескольких этапах чемпионата WRC в составе «Тойоты», однако его участие не включает в себя полный сезон.
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