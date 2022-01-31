Себастьен Ожье проведёт сезон в WEC

Восьмикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье подписал контракт с командой Richard Mille Racing Team, сообщает пресс-служба команды. Напарниками Ожье станут Шарль Милези, выигравший «24 часа Ле-Мана» в категории LMP2 в 2021 году, и 20-летняя французская гонщица Лилу Ваду.

В прошлом сезоне Richard Mille Racing Team была единственной командой, выступавшей в гонках на выносливость, с полностью женским экипажем в составе Софии Флерш, Бейтске Виссер и Татьяны Кальдерон.



Спортсменки продолжат выступление в других гоночных сериях, этот экипаж расформирован.



Напомним, в этом сезоне Ожье будет принимать участие в нескольких этапах чемпионата WRC в составе «Тойоты», однако его участие не включает в себя полный сезон.