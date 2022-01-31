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В «Феррари» намекнули на красно-чёрные цвета ливреи болида 2022 года

В «Феррари» намекнули на красно-чёрные цвета ливреи болида 2022 года
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Команда Формулы-1 «Феррари» в своём «твиттере» намекнула, в каких цветах будет выполнена ливрея болида 2022 года. В «твиттере» команды была опубликована запись с красными и чёрными квадратами.

Судя по количеству квадратов, в ливрее будет преобладать чёрный цвет.

Напомним, в прошлом году «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов. Команду представляли испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин».

Ранее «Феррари» провела на трассе во Фьорано тесты, в которых приняли участие боевые пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также россиянин Роберт Шварцман, исполняющий в 2022 году роль тест-пилота.

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