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Доменикали: Хэмилтон очень важен для Формулы-1

Доменикали: Хэмилтон очень важен для Формулы-1
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Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о предстоящем сезоне чемпионата мира.

«Разумеется, я надеюсь, что борьба между Хэмилтоном и Ферстаппеном продолжится. В прошлом году интерес к Формуле-1 повысился именно благодаря их противостоянию. Но я надеюсь, что в следующем сезоне за титул смогут бороться и другие пилоты. Сейчас в Формуле-1 есть много молодых талантливых гонщиков, которые должны стать частью этой борьбы. Главный вопрос лишь в том, позволят ли новые машины побороться за победы и титул большему числу пилотов.

Уход Льюиса? Льюис очень важен для нас. Прежде всего перед ним невероятная задача — стать первым пилотом с восемью титулами чемпиона мира. Его внимание будет сосредоточено именно на этом. Кроме этого, он активно выступает против расизма. Важно, чтобы он комфортно чувствовал себя в Формуле-1, здесь его место, и именно здесь мы и болельщики хотим его видеть», — приводит слова Доменикали Auto Bild.

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