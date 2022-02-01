В «Ред Булл» высказались по поводу возможного ухода Льюиса Хэмилтона из Формулы-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон примет участие в ближайшем сезоне Формулы-1.

«Если бы все эти слухи по поводу его ухода были правдой, то мы бы увидели определённые действия со стороны «Мерседеса». Но ничего не было — ни сообщений, ни телефонных разговоров, ни даже внутренних спекуляций. Ни здесь, ни где-либо ещё», — приводит слова Марко F1-Insider.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона Хэмилтон уступил своему главному сопернику Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.