Фернандо Алонсо: мой вклад в новый болид 2022 года незначителен

40-летний пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о своём вкладе в новый болид команды.
«Я счастлив и доволен возвращением. Чувствую себя сильным, более подготовленным к 2022 году, что было главной целью с новым регламентом.
Честно говоря, мой вклад в новый болид 2022 года незначителен. За разработкой следили конструкторы и тест-пилоты. Новый регламент был слишком ограничен в начале, поэтому было много разговоров с ФИА о том, что мы можем делать, а что нет. Это был новый странный проект для всех», — приводит слова Алонсо GPFans.
Напомним, в феврале 2021 года Алонсо попал в страшную аварию на велосипеде, которая потребовала госпитализации и хирургического вмешательства.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Алонсо занял десятое место. В активе испанца 81 очко. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
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