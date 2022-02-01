«Мерседес» может объединиться с «Маклареном» в Формуле-Е для создания «суперкоманды»
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Команда «Мерседес» ведёт переговоры с «Маклареном» о создании потенциальной независимой «суперкоманды», чтобы команда действующего чемпиона могла продолжить участие в Формуле-E.
The Race сообщает, что планы по сохранению команды «Мерседес» в Формуле-Е в новом виде уже почти сформированы и, скорее всего, будут включать в себя клиентский силовой агрегат «Ниссан» который будет использоваться в гонках с сезона 2022/23 и далее. Вероятно, команда будет выступать под брендом «Макларена», однако существуют и другие варианты.
Руководитель «Мерседеса» в «Формуле E» Иэн Джеймс впервые обсуждал потенциальное сотрудничество с исполнительным директором «Макларена» Заком Брауном еще в феврале 2021 года, а сейчас переговоры вышли на новый уровень.
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