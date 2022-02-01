Хорнер: нет гарантий, что мы снова будем конкурентоспособны в условиях нового регламента

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что новый регламент может сильно повлиять на расстановку сил в новом сезоне Формулы-1.
«В прошлом году я потратил пятьдесят процентов времени на машину 2021 года и пятьдесят процентов — на машину для предстоящего сезона. Но по мере того, как гонка за титул становилась все более захватывающей и интересной, мы меньше концентрировались на машине предстоящего сезона и больше — на машине 2021 года.
Если «Феррари» выйдет с самой быстрой машиной и раздавит нас всех в первой же гонке, вы, конечно, сможете сказать, что мы пострадали от напряженной борьбы за титул. Или, может быть, «Хаас» вдруг выпустит ракету… Но в любом случае у нас феноменальная команда, и наши люди очень много работали, но, конечно, у нас нет никаких гарантий, что мы снова будем конкурентоспособны в условиях нового регламента», — приводит слова Хорнера Formula1News.co.uk.
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