В «Альфа Ромео» отказались от коробки передач и задней подвески «Феррари»

Motorsport Italia сообщает о том, что команда «Альфа Ромео», в отличие от предыдущих сезонов, не станет использовать коробку передач и заднюю подвески «Феррари», а разработает их самостоятельно.

Стоит отметить, что при этом на новом болиде будет стоять тот же мотор, что и у самой «Феррари».

Главный конструктор «Альфа Ромео» Ян Моншо избрал собственную концепцию для нового шасси с граунд-эффектом. Машина для Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу получит короткую колесную базу, тогда как в «Феррари» предпочли, напротив, сделать свое шасси более длинным.

Недавно «Альфа Ромео» объявила об изменениях в названии и логотипе. Ранее коллектив назывался Alfa Romeo Racing ORLEN, однако с 2022 года слово «Racing» в названии будет заменено на «F1 Team».