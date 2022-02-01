Доменикали: если появится шанс, Шумахер воспользуется им, чтобы попасть в «Феррари»

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о молодом пилоте «Хааса» Мике Шумахере.
«Мне выпала честь работать с Михаэлем в «Феррари». Сейчас у них уже есть два фантастических и молодых гонщика. Но если Мику будет предоставлена возможность, он ею воспользуется.
Мик делает свою работу очень хорошо, но в 2021 году он пострадал, потому что у него не было машины, на которой он мог бы показать свои навыки. Я очень надеюсь, что новый «Хаас» даст ему шанс проявить свой талант», — приводит слова Доменикали GrandPX.
Шумахер и россиянин Никита Мазепин одновременно пришли в американскую гоночную команду «Хаас» из Формулы-2 и получили в сезоне-2021 медленную машину, не позволяющую бороться с соперниками. Поэтому напарники часто сходились на трассе в борьбе друг с другом, которая несколько раз приводила к опасным эпизодам. Болельщики отмечали напряжённость между Мазепиным и Шумахером.
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