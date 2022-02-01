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В «Феррари» определились с названием нового болида, сделав его символичным

В «Феррари» определились с названием нового болида, сделав его символичным
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Команда Формулы-1 «Феррари» дала название своему болиду 2022 года. Новое авто будет называться F1-75 в честь празднования 75-летия итальянского производителя. Впервые двигатель 125S был запущен основателем легендарной марки Энцо Феррари 12 марта 1947 года.

Видео можно посмотреть на странице «Феррари» в «Твиттере».

«Формула 1 с её духом соперничества и инноваций всегда была фундаментальной частью «Феррари», стимулируя технологическое развитие наших автомобилей. В этом году, когда мы отмечаем 75-летие выпуска нашего первого серийного автомобиля, мы почтим эту памятную дату, дав название автомобилю сезона-2022 Ferrari F1-75», – приводит слова президента команды Джона Элканна пресс-служба «Феррари».

Напомним, презентация нового автомобиля запланирована на 17 февраля.

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