Марко: Хэмилтон уже должен понять, что Ферстаппену нельзя оставлять шанса атаковать

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о пилоте своей команды Максе Ферстаппене.



«Я бы не стал сравнивать его с Айртоном Сенной и Михаэлем Шумахером. Это невозможно, потому что речь идёт о разных эпохах. Но кое-что общее у них есть: я имею в виду полную сосредоточенность, это можно было бы назвать и безрассудством. У них нет ничего, кроме желания побеждать. И чтобы добиваться поставленных целей, они могут выходить за границы возможного.



Хэмилтон уже должен был понять, что Ферстаппену нельзя оставлять ни малейшего шанса атаковать. Он нанесёт удар ещё до того, как его увидят в зеркале заднего вида», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total со ссылкой на Autorevue.

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