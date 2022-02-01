«Тяжёлая работа должна с лихвой окупиться». Никита Мазепин показал, как готовится к сезону
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Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фото с тренировки.
«Тяжёлая работа должна с лихвой окупиться», — подписал фото Мазепин.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, семикратного чемпиона Формулы-1, британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Ранее напарник Никиты, немецкий гонщик Мик Шумахер прокомментировал конфликт с россиянином.
Новость по темеМик Шумахер прокомментировал конфликт с Никитой Мазепиным
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