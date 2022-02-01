Риккардо ответил на вопрос о готовности бороться с Хэмилтоном и Ферстаппеном в сезоне-2022

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о борьбе, которая в прошлом сезоне Формулы-1 велась между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».



«Я, конечно, завидую им. Но у меня было примерно то же самое в течение восьми или девяти лет. Так что для меня в этом нет ничего нового. Конечно, такая мысль не может не волновать. Хоть я и сам соревнуюсь, тем не менее продолжаю оставаться поклонником этого вида спорта. И если абстрагироваться от чувства зависти, то их дуэль просто великолепна для Формулы-1.



Даже не могу вспомнить год, когда два гонщика так часто сталкивались бы друг с другом в очном соперничестве. Такое ощущение, что это происходило в 75 процентах гонок. Хотел бы я тоже быть участником всего этого! В общем, приятно видеть, как два гонщика сражаются друг с другом в такой яркой борьбе», — приводит слова Риккардо Auto Motor und Sport.

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