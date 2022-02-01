Албон: пилотирование Ферстаппена говорит само за себя

Новичок «Уильямса» Александер Албон высказался о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене и его хороших отношениях с гоночным инженером австрийской команды Джанпьеро Ламбиасе. Макс даже признавался, что если Ламбиасе покинет коллектив, то и он уйдёт следом.



«Эта связь действительно впечатляет. Макс и Джанпьеро и вправду очень хорошо понимают друг друга. Во время гоночного уик-энда им не нужно часами говорить о настройках автомобиля. Иногда они приводят его в порядок минут за 10-15.



Пилотирование Макса говорит само за себя. Он полностью уверен в своей команде. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, как он обращается со своим инженером. Макс сосредоточен на пилотировании, а весь штаб занят своими обязанностями», — приводит слова Албона Formule1.

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