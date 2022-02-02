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В Формуле-1 отреагировали на критику Себастьяна Феттеля

В Формуле-1 отреагировали на критику Себастьяна Феттеля
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Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали прокомментировал слова пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля о проблемах в «Королевских гонках».

«Если Формула-1 не будет адаптироваться к глобальным изменениям, вызовам и проблемам, она рискует остаться позади или даже исчезнуть в ближайшие 10 лет, даже если аудитория будет расти», — говорил ранее Феттель.

«Слова Феттеля о будущем Формулы-1? Я не хочу воспринимать их как критику. Скорее, это положительный импульс, который исходит от человека, серьёзно озабоченного будущим.

Эту тему вместе с ним я поднимал бесчисленное количество раз. Так что для меня это конструктивная критика. Другое дело, когда кто-то критикует Формулу-1 просто для того, чтобы покритиковать. В таких случаях мне просто всё равно. Но к аргументированной позиции я всегда прислушиваюсь», — приводит слова Доменикали F1-Insider.

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