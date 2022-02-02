Шумахер объяснил, как «Хаас» может получить преимущество перед остальными в сезоне-2022

Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о предстоящем выступлении в новом сезоне Формулы-1. Мик выразил мнение, что тот факт, что «Хаас» приступил к разработке нового болида на ранней стадии прошлого сезона, может стать преимуществом американской команды.



«Я готов к новому сезону и хотел бы начать его уже завтра. Уже скоро я увижу готовый болид и надеюсь, что смогу протестировать его в Барселоне. Каждый день я на связи с командой. На мой взгляд, уже есть много позитива.



Если мне удастся регулярно попадать во второй сегмент квалификации, а также набрать несколько очков, то я буду счастлив. Это моя личная цель, но она совпадает с целями команды.



Никто не знает, как пойдут дела в свете изменений в регламенте, но мы начали делать нашу машину очень рано, и я надеюсь, что это даст нам небольшое преимущество перед остальными», — приводит слова Шумахера GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.